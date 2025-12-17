Primăria Râmnicu Vâlcea asigură plata integrală a indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap grav, în ciuda constrângerilor bugetare

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea anunță că, în pofida dificultăților bugetare existente, nu renunță la sprijinul acordat persoanelor cu handicap grav. Astfel, plata indemnizațiilor de însoțitor aferente lunii decembrie se va face integral până la finele acestui an.

Plată etapizată pentru cele 1.761 de persoane beneficiare

Potrivit administrației locale, indemnizațiile pentru cele 1.761 de persoane cu handicap grav vor fi achitate în două etape. Prima tranșă, în valoare de 1.780 de lei per persoană, va fi plătită în data de 16 decembrie, din sume asigurate de la bugetul de stat.

Diferența până la valoarea totală de 2.574 de lei per persoană va fi acoperită din bugetul local și achitată până la sfârșitul anului, în urma unei rectificări bugetare ce urmează să fie supusă aprobării Consiliului Local în ședința ordinară din luna decembrie.

Salariile asistenților personali, achitate la termen

În același timp, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea dă asigurări că salariile aferente lunii decembrie pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav vor fi plătite integral și la termenele obișnuite. Acest lucru este posibil datorită unor eforturi financiare constante realizate la nivelul bugetului local.

Sprijin constant pentru persoanele vulnerabile

Reprezentanții administrației locale subliniază că sprijinirea cetățenilor cu probleme grave de sănătate rămâne o prioritate. Pe tot parcursul anului 2025, indiferent de contextul bugetar, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a asigurat plata integrală și la termenele stabilite a tuturor indemnizațiilor cuvenite persoanelor cu handicap grav.

