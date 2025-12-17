Accident cu o victimă în Slatina

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, azi, prin apel 112, că, pe strada Drăgănești din Slatina, a avut loc un eveniment rutier.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către o femeie de 44 de ani, din comuna Vâlcele, județul Olt, ar fi intrat în coliziune cu 3 autoturisme.

În urma evenimentului rutier, femeia a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportată la Spitalul Județean de Urgență Slatina.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. S-a deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

