O bătrână din Ocnele Mari a găsit un portofel cu 3.100 lei și l-a predat poliției

Gest de responsabilitate la Ocnele Mari. O femeie de 85 de ani a descoperit un portofel cu bani și documente lângă o fântână și l-a predat imediat polițiștilor.

Astăzi, o localnică din Ocnele Mari a anunțat Poliţia Orașului Ocnele Mari că a găsit un portofel în zona Ocnița, pe strada 22 Decembrie.

Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului și au reușit în scurt timp să identifice proprietara de drept: o femeie de 73 de ani, din comuna Coteana, județul Olt. Portofelul, în care se aflau 3.100 de lei, carduri și documente personale, i-a fost restituit.

Reprezentanții IPJ au transmis mulțumiri femeii pentru spiritul civic de care a dat dovadă și au reamintit că însușirea unui bun găsit sau ajuns din eroare în posesia altei persoane, fără a fi predat în termen de 10 zile autorităților, constituie infracțiune.

Autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să nu păstreze în portofel codurile PIN ale cardurilor bancare și să manifeste responsabilitate atunci când găsesc bunuri pierdute.

Citește și: Vâlcea: Golești, comună finalistă pentru titlul de „Sat European de Tineret 2026”