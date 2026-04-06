Restricții de circulație pe DN 65 Slatina-Valea Mare, la pasajul peste DEx 12

În perioada 6-8 aprilie, circulația rutieră pe DN 65 Slatina-Valea Mare, la pasajul care supratraversează DEx 12 (kilometrul 57+720 metri), în județul Olt, va fi închisă pentru efectuarea de lucrări de reparații la structurile rutiere și aplicarea marcajelor, informează Centrul Infotrafic.

Potrivit sursei citate, traficul rutier va fi deviat în ambele sensuri, astfel:

– sens Slatina – Pitești: DN 65 – DEx 12 (sens Pitești – Craiova) – intersecție DJ 546 – DJ 546 – DEx 12 – Pitești;

– sens Pitești – Slatina: DN 65 – DJ 657 – strada Unirii – DJ 653 – str. Recea – DJ 546 – DN 65 – Slatina.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte semnalizările temporare instituite, să reducă viteza în zona lucrărilor, să ruleze cu atenție sporită și să urmeze rutele ocolitoare indicate.