Gândaci în saloanele de Pediatrie din Slatina

Imagini de groază din Spitalul din Slatina. Mama unui copil internat a făcut publice imagini cu gândaci surprinși într-un salon al secției de Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina.

Filmarea, distribuită pe rețelele de socializare, a atras atenția autorităților și a determinat declanșarea unor verificări atât la nivelul unității medicale, cât și din partea Direcției de Sănătate Publică.

Imaginile surprind mai mulți gândaci care merg pe podea

Înregistrarea a fost realizată chiar în salonul în care copilul era internat și arată mai mulți gândaci care se deplasează pe podea. Mama pacientului a explicat că a decis să facă publice imaginile pentru a semnala condițiile din secția destinată copiilor. Femeia a declarat că, din cauza insectelor și a stării de igienă, nu a reușit să doarmă timp de patru nopți pe durata spitalizării, potrivit Digi24.

Conducerea Spitalului Slatina a inițiat o anchetă internă

După apariția imaginilor în mediul online, conducerea Spitalului Slatina a anunțat că a inițiat imediat o anchetă internă. Reprezentanții unității medicale susțin că în secția de Pediatrie au fost efectuate mai multe acțiuni de dezinsecție în ultima perioadă și afirmă că nu înțeleg cum a fost posibilă reapariția gândacilor.

Oficialii spitalului precizează că procedurile de curățenie și igienizare se desfășoară periodic, conform normelor sanitare. Verificările interne urmăresc să stabilească dacă protocoalele au fost respectate și care ar putea fi sursa problemei, pentru a preveni situații similare în viitor.

Un caz similar, petrecut la Urologie

Situația de la Pediatrie readuce în atenție un incident petrecut în urmă cu aproximativ trei luni, în secția de Urologie a aceluiași spital. Atunci, pacienții au publicat imagini cu gândaci în saloane și în grupurile sanitare, iar cazul a ajuns în atenția Direcției de Sănătate Publică.

În urma controlului efectuat la acel moment, DSP a constatat nereguli și a aplicat sancțiuni, dispunând totodată măsuri pentru remedierea deficiențelor.

