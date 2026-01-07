(VIDEO) Intervenție a pompierilor din Slatina pentru monitorizarea acumulărilor de apă după precipitații

Pompierii Detașamentului Slatina desfășoară o misiune de monitorizare într-o zonă din municipiu, pe strada Agricultorului.În urma precipitațiilor abundente s-au format acumulări de apă în apropierea locuințelor.

La fața locului intervin două autospeciale pentru primă intervenție și două motopompe transportabile, pentru prevenirea producerii unor pagube materiale.

Lucrări pentru dirijarea apelor pluviale

Cu sprijinul unui buldoexcavator aparținând Companiei de Apă Olt, se execută lucrări de excavație pentru preluarea și dirijarea apelor către un teren viran.

Intervenția are ca scop reducerea riscului ca gospodăriile din zonă să fie afectate de acumulările de apă. Autoritățile monitorizează în continuare situația.

