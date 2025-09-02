Olt: Doi răniți într-un accident la Salcia

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, marți, în jurul orei 13.50, prin apel 112, că pe Drumul Național 65, în localitatea Salcia, a avut loc un eveniment rutier.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un bărbat, de 69 de ani, din orașul Balș, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de către un tânăr, de 20 de ani, din comuna Găneasa.

În urma evenimentului rutier, bărbatul de 69 de ani și o femeie, pasageră în autoturismul condus de tânărul de 20 de ani, au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportați la o unitate spitalicească.

Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

