18 permise de conducere reținute de polițiștii mehedințeni în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore, polițiștii mehedințeni continuat acțiunile pentru menținerea ordinii și liniștii publice, respectarea legislației rutiere de către participanții la trafic, prevenirea traficului și consumului de substanțelor interzise și depistarea persoanelor urmărite.

Pentru protejarea comunității, polițiștii au fost prezenți în stradă și au intervenit operativ la 38 de evenimente sesizate, dintre care 18 sesizate prin SNUAU 112.

Pe timpul misiunilor desfășurate, 36 de conducători auto au fost testați cu aparatura din dotare, în vederea stabilirii indiciilor cu privire la eventuala prezență a substanțelor psihoactive și consumului de alcool la volan.

221 autovehicule și 246 de persoane au fost verificate prin aplicația e-DAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 183 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 84.000 de lei.

Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți,18 conducători auto. Acestora le-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice, potrivit legii.

Au fost oprite din a circula pe drumurile publice 11 vehicule, care nu prezentau siguranță în trafic. Astfel, certificatele de înmatriculare ale acestora au fost retrase până la remedierea problemelor constatate.

La volan fără permis de conducere

La data de 1 septembrie a.c., ora 16.05, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat, în trafic, un bărbat de 43 de ani în timp ce conducea un autoturism pe DN 6, în localitatea Lunca Banului, fără a poseda permis de conducere.

Bărbatul a fost testat cu privire la consumul de băuturi alcoolice, rezultatul fiind negativ.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

