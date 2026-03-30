Bancnote falsificate la Drobeta-Turnu Severin: bărbat de 47 de ani reținut

UPDATE: Astăzi, bărbatul de 47 de ani a fost prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin. A fostdispusă măsura controlului judiciar cu obligația de a nu părăsi teritoriul țării, pentru o perioadă de 60 de zile.

Se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație de valori falsificate.

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți au efectuat, ieri, o percheziție în municipiul Drobeta-Turnu Severin, într-un dosar privind punerea în circulație de valori falsificate.

Din cercetări a reieșit că, în luna martie, un bărbat de 47 de ani ar fi pus în circulație bancnote contrafăcute de 100 de lei. El a folosit o minoră de 12 ani pentru a face cumpărături la societăți comerciale din oraș, primind bancnote autentice cu titlu de rest.

Probe și reținere

În urma percheziției au fost descoperite și ridicate sisteme informatice și alte mijloace de probă.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat astăzi, procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin cu propuneri corespunzătoare.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mehedinţi.

Precizări legale și recomandări

Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală și de prezumția de nevinovăție,

Poliția recomandă cetățenilor să fie prudenți la primirea bancnotelor și să sesizeze imediat autoritățile dacă intră în posesia unor bancnote falsificate.

