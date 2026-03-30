Accidente rutiere în Dolj: șoferi prinși băuți și fără permis

Polițiștii din Breasta au fost sesizați, ieri, cu privire la un eveniment rutier cu pagube materiale, produs pe DJ 606 C.

La fața locului, polițiștii au constatat că un bărbat de 37 de ani, din comuna Gogoșu, nu a păstrat distanța laterală regulamentară. El a intrat în coliziune cu autoturismul apelantului, parcat pe strada Principală din Sopot.

Testarea cu alcooltest a indicat 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Verificările au arătat că șoferul nu deține permis de conducere valabil.

Bărbatul a fost condus la unitatea medicală pentru prelevarea mostrelor biologice, care vor fi înaintate la IML pentru luarea măsurilor legale. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducere fără permis.

Refuz de prelevare de mostre biologice în Craiova

Tot ieri, polițiștii Biroului Rutier Craiova au intervenit la un accident rutier cu pagube materiale pe bulevardul Decebal.

Șoferul, 65 de ani, din Craiova, a condus autoturismul implicat în accident pe strada Popescu Voinești, la intersecția cu bulevardul Dacia

Testarea cu alcooltest a indicat 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat

Bărbatul a refuzat prelevarea de mostre biologice, ceea ce constituie infracțiune

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Recomandări

IPJ Dolj atrage atenția:

Nu conduceți sub influența alcoolului sau a altor substanțe,

Respectați legislația privind permisul de conducere,

Colaborarea cu poliția în astfel de situații este obligatorie și contribuie la siguranța rutieră.

