ANUNȚ IMPORTANT: Restricții de circulație pe DN 65 și DEx 12 între Slatina și Valea Mare

Autoritățile au anunțat restricții de circulație pe DN 65 și DEx 12 Craiova – Pitești, în zona Slatina – Negreni Vest – Valea Mare, pentru efectuarea unor lucrări de reparații la structuri rutiere și aplicarea marcajelor în perioada de garanție. Perioada: 30 martie – 4 aprilie 2026

Etapa 1 – 30.03 – 01.04.2026

Circulația se închide pe DN 65, la pasajul suprateran km 52+720 (peste DEx 12, zona km 57+720).

Devieri rutiere:

Sens Slatina → Pitești: DN 65 → DJ 546 → DEx 12 → Pitești,

DN 65 → DJ 546 → DEx 12 → Pitești, Sens Pitești → Slatina: DN 65 km 59+130 → DJ 657 → strada Unirii → DJ 653 (str. Cişmelei) → DJ 653 (str. Recea) → DJ 546 → DN 65 → Slatina.

Etapa 2 – 02.04 – 04.04.2026

Circulația se închide pe DEx 12, pe sensul Pitești → Craiova, între:

Nod rutier Negreni Vest (km 74+700),

DN 65 km 52+550,

Nod rutier Valea Mare N-E – DEx 12 km 57+720 → Craiova.

Notă: Breteaua de acces din Negreni Vest către DEx 12 (spre Craiova) va fi și ea închisă.

Traficul va fi deviat conform semnalizării temporare amplasate în teren.

Măsuri de siguranță

Se vor monta indicatoare de deviere și panouri de orientare ;

și ; Rutele ocolitoare vor fi semnalizate clar pe DN 65 și DEx 12;

Semnalizarea temporară include balize și lămpi galbene intermitente.

Șoferii sunt rugați să:

respecte semnalizarea temporară,

reducă viteza în zona lucrărilor,

urmeze rutele ocolitoare indicate,

manifeste prudență sporită în apropierea utilajelor.

Citește și: Alertă în Olt: Minoră de 15 ani dispărută din Corabia! Poliția cere ajutorul populației