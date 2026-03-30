ANUNȚ IMPORTANT: Restricții de circulație pe DN 65 și DEx 12 între Slatina și Valea Mare

Autoritățile au anunțat restricții de circulație pe DN 65 și DEx 12 Craiova – Pitești, în zona Slatina – Negreni Vest – Valea Mare, pentru efectuarea unor lucrări de reparații la structuri rutiere și aplicarea marcajelor în perioada de garanție. Perioada: 30 martie – 4 aprilie 2026
Etapa 1 – 30.03 – 01.04.2026
Circulația se închide pe DN 65, la pasajul suprateran km 52+720 (peste DEx 12, zona km 57+720).
Devieri rutiere:
- Sens Slatina → Pitești: DN 65 → DJ 546 → DEx 12 → Pitești,
- Sens Pitești → Slatina: DN 65 km 59+130 → DJ 657 → strada Unirii → DJ 653 (str. Cişmelei) → DJ 653 (str. Recea) → DJ 546 → DN 65 → Slatina.
Etapa 2 – 02.04 – 04.04.2026
Circulația se închide pe DEx 12, pe sensul Pitești → Craiova, între:
- Nod rutier Negreni Vest (km 74+700),
- DN 65 km 52+550,
- Nod rutier Valea Mare N-E – DEx 12 km 57+720 → Craiova.
Notă: Breteaua de acces din Negreni Vest către DEx 12 (spre Craiova) va fi și ea închisă.
Traficul va fi deviat conform semnalizării temporare amplasate în teren.
Măsuri de siguranță
- Se vor monta indicatoare de deviere și panouri de orientare;
- Rutele ocolitoare vor fi semnalizate clar pe DN 65 și DEx 12;
- Semnalizarea temporară include balize și lămpi galbene intermitente.
Șoferii sunt rugați să:
- respecte semnalizarea temporară,
- reducă viteza în zona lucrărilor,
- urmeze rutele ocolitoare indicate,
- manifeste prudență sporită în apropierea utilajelor.
