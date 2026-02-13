8.4 C
Craiova
vineri, 13 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentAparate de tip slot machine, descoperite de polițiști într-un local public, cu încălcarea legii

Aparate de tip slot machine, descoperite de polițiști într-un local public, cu încălcarea legii

De Magda Dragu
Aparate de tip slot machine, descoperite de polițiști într-un local public, cu încălcarea legii
Aparate de tip slot machine, descoperite de polițiști într-un local public, cu încălcarea legii

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Orșova au descoperit astăzi, 13 februarie, în urma unui control, efectuat pe raza comunei Eșelnița două aparate de tip slot-machine.

Acestea au fost găsite la o societate comercială din localitate unde ar fi fost exploatate fără autorizație sau licență deținută de administratorul societății, un bărbat de 40 de ani. Bunurile au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de desfășurare fără licență sau autorizație a oricărei dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc.

Citeşte şi: Vâlcea: Acţiune a poliţiştilor pentru combaterea taximetriei ilegale

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA