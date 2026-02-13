Vâlcea: Acţiune a poliţiştilor pentru combaterea taximetriei ilegale

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, Biroului Rutier Râmnicu Vâlcea și Formațiunii Rutiere Drăgășani, împreună cu reprezentanți ai Corpului de Control al Prefectului, au desfășurat o acțiune pentru combaterea taximetriei ilegale, în dimineața zilei de 13 februarie 2026, în intervalul orar 06:00–10:00, pe ruta Drăgășani – Olanu – Galicea – Râmnicu Vâlcea – Călimănești și retur.

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii au verificat 14 autovehicule, iar pentru neregulile constatate au aplicat 8 sancțiuni contravenționale, dintre care 7 sancțiuni conform Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și închiriere și o sancțiune conform O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, potrivit IPJ Vâlcea.

Totodată, au fost dispuse două măsuri de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului pentru efectuarea transportului de persoane neautorizat, fiind reținute două certificate de înmatriculare, precum și patru plăcuțe cu numerele de înmatriculare.

De asemenea, polițiștii au reținut un atestat profesional de taximetrist și o autorizație taxi. Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate este de 3.500 de lei.

Bărbat care conducea un autoturism în localitatea Prundeni fără a deține autorizație de transport persoane

În jurul orei 08:45, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un bărbat de 65 de ani, din comuna Stoilești, județul Vâlcea, care conducea un autoturism pe DJ 678A, în localitatea Galicea, efectuând transport public de persoane contra cost pe ruta Olanu – Galicea – Râmnicu Vâlcea, fără a deține autorizație pentru transportul de persoane. Acesta a fost sancționat contravențional conform Legii nr. 38/2003, cu amendă în valoare de 1.000 de lei, fiind dispusă și suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului pentru o perioadă de 6 luni.

De asemenea, în jurul orei 10:00, polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Drăgășani au depistat un bărbat de 49 de ani, din comuna Ionești, județul Vâlcea, care conducea un autoturism pe DN 64, în localitatea Prundeni, efectuând transport public de persoane contra cost pe ruta Drăgășani – Râmnicu Vâlcea, fără a deține autorizație de transport persoane.

Și în acest caz, a fost aplicată sancțiune contravențională conform Legii nr. 38/2003, fiind dispusă suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului pentru o perioadă de 6 luni.

Bărbat care efectua transport de persoane în altă localitate decât cea pentru care era autorizat

Totodată, la ora 07:25, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un bărbat de 55 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, care efectua transport de persoane în altă localitate decât cea pentru care era autorizat, pe DN 7, în localitatea Călimănești.

Acesta a fost sancționat contravențional, fiind dispusă reținerea atestatului profesional. Ulterior, în jurul orei 08:40, același conducător auto a fost depistat din nou de polițiștii Biroului Rutier Râmnicu Vâlcea, pe strada Straubing, din municipiul Râmnicu Vâlcea, efectuând transport de persoane contra cost fără a deține atestat profesional, fiind dispusă reținerea autorizației taxi, în vederea înaintării acesteia către autoritatea de autorizare pentru analizarea măsurii retragerii.

În acest caz, au fost aplicate sancțiuni contravenționale cu amendă în valoare totală de 2.500 de lei.

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea va continua acțiunile de acest tip, în scopul respectării legislației în domeniul transportului public de persoane, protejării transportatorilor autorizați și asigurării unui climat de siguranță rutieră.

