Craiova: Traficant de moarte albă, arestat

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, de 34 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Din actele de urmărire penală a reieșit că, pe parcursul lunii februarie 2026, persoana cercetată s-ar fi stabilit, în municipiul Craiova, în scopul de a comercializa substanțe interzise, în această zonă, prin metoda dead-drop.

„Pe parcursul urmăririi penale a fost indisponibilizată o cantitate de substanță interzisă (ADB-BUTINACA) comercializată în acest mod, iar în urma percheziției efectuate, de către polițiști, la data de 12 februarie 2026, la locuința acesteia, au fost ridicate mai multe pungi și folii conținând diferite cantități de droguri de mare risc (ADB-BUTINACA și 3-CMC, cunoscut sub denumirea generică de cristal).

Ulterior, persoana cercetată ar fi oferit informații cu privire la locații de tip dead-drop, unde ar fi amplasat droguri, în vederea comercializării ulterioare, fiind descoperite atât substanțe pulverulente, cât și fragmente vegetale.

La data de 12 februarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova au dispus măsura reținerii persoanei cercetate“, potrivit IPJ Dolj.

Astăzi, 13 februarie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj a dispus arestarea preventivă a acesteia, pentru 30 de zile.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

