Olt: Bărbat căutat de polițiști după ce a plecat voluntar de la domiciliu

Poliţiştii din cadrul Poliţiei orașului Corabia caută un bărbat, în vârstă de 60 de ani, cu deficiențe de auz și vorbire, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

La data de 13 februarie 2026, în jurul orei 11:15, polițiștii din cadrul Poliției orașului Corabia au fost sesizați de către un bărbat, cu privire la faptul că fratele său, Iuliean Lupu, în vârstă de 60 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul său din comuna Ștefan cel Mare și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: înălțime aproximativ 1.75 metri, greutate aproximativ 75 de kilograme, ochi verzi, păr scurt blond, ten deschis, fără semne particulare.

La momentul plecării, aceasta purta o vestă albastră, pantofi negri sport, iar pe cap purta o șapcă neagră.

Persoanele care dețin informații ce pot ajuta la găsirea bărbatului sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la numărul unic de urgență 112.