Cinci răniţi, în urma unui accident între un microbuz şi o autospecială de deszăpezire pe DN 6

În apropierea localităţii mehedinţene Lunca Banului, un microbuz şi o autospecială de deszăpezire au fost implicate într-un accident luni dimineaţă, pe DN 6. Cinci persoane au ajuns la spital cu răni uşoare.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că Traficul rutier se desfăşoară alternativ, dirijat de poliţişti, pe DN 6 Drobeta-Turnu Severin – Filiaşi, în apropierea localităţii Lunca Banului, judeţul Mehedinţi, unde a avut loc o coliziune între un microbuz şi o autospecială de deszăpezire, informează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Cinci persoane au fost transportate la spital

În urma accidentului au rezultat cinci persoane care au fost transportate la spital cu răni uşoare. Circulaţia se desfăşoară luni dimineaţă în condiţii de iarnă pe autostrăzile A1 Bucureşti – Râmnicu Vâlcea şi A2 Bucureşti – Constanţa, iar pe drumurile din 15 judeţe se intervine cu utilaje de deszăpezire. Se circulă în condiții de iarnă în mai multe zone din țară

