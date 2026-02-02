Se circulă în condiții de iarnă în mai multe zone din țară

-3.3 C
Craiova
luni, 2 februarie, 2026
Știri de ultima orăActualitateSe circulă în condiții de iarnă în mai multe zone din țară

De Magda Dragu
Pe autostrăzile A1 Bucureşti – Râmnicu Vâlcea şi A2 Bucureşti – Constanţa se circulă în condiţii de iarnă, fiind identificate uşoare depuneri de zăpadă pe alocuri, potrivit Centrului Infotrafic.

Se intervine cu utilaje pentru asigurarea fluenţei circulaţiei. De asemenea, în urma ninsorii, se intervine cu autospeciale de deszăpezire pe mai multe drumuri din judeţele Alba, Arad, Argeş, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, fiind semnalate precipitaţii sub formă de ninsoare slabă, fără a fi impuse restricţii de circulaţie.

Se acţionează cu utilaje pentru asigurarea fluenţei traficului

Se acţionează cu utilaje pentru asigurarea fluenţei traficului. Pe celelalte artere rutiere principale la nivel naţional, şi anume autostrăzile A3 Bucureşti – Ploieşti, A7 Ploieşti – Adjud, dar şi pe DN 1 Ploieşti – Braşov şi DN 7 Piteşti – Sibiu, traficul rutier se desfăşoară fluent, în condiţiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună şi valori normale de circulaţie.

Pe timpul nopţii nu au fost înregistrate probleme deosebite generate de condiţiile meteorologice. Se recomandă conducătorilor auto să-şi asigure o bună vizibilitate din autovehicul, folosind în mod corespunzător sistemele de dezaburire şi de iluminare, să circule cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, să crească distanţa de siguranţă între autovehicule şi să nu se angajeze în depăşiri riscante.

