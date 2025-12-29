(VIDEO) S-au luat la bătaie din cauza unui teren. Un tânăr a fost reţinut în urma conflictului

Poliția orașului Vânju Mare a fost sesizată, pe 27 decembrie, ora 16.07, despre faptul că o femeie de 38 de ani, din comuna Punghina, ar fi fost lovită de un bărbat, din aceeași localitate, în zona capului cu un obiect contondent.

„La fața locului s-au deplasat polițiștii Secției de Poliție Rurală Cujmir, care, în urma cercetărilor efectuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vânju Mare au stabilit că la ora 15.45, la locuința victimei au venit doi bărbați, de 31 respectiv 63 de ani, ambii din localitatea Punghina, unde, pe fondul unor discuții în contradictoriu referitoare la un teren, a izbucnit un conflict în care au fost implicați bărbatul de 31 de ani, victima și fiul acesteia“, potrivit IPJ Mehedinţi.

În urma altercației, cele trei persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Totodată, la solicitarea polițiștilor, acestea au refuzat emiterea unor ordine de protecție provizorii.

Astăzi, 29 decembrie, bărbatul de 31 de ani, din comuna Punghina a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arest, urmând să fie prezentat magistraților cu propunerea corespunzătoare.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Citeşte şi: Peste 350 de sancțiuni contravenționale, aplicate de poliţiştii doljeni în minivacanţa de Crăciun