Peste 1.500 de porci, sacrificați după depistarea unui focar de pestă porcină în Mehedinţi

Un focar de pestă porcină africană confirmat într-o fermă din județul Mehedinți a declanșat una dintre cele mai ample intervenții sanitar-veterinare din zonă din ultimele luni.

Peste 1.500 de porci au fost sacrificați și îngropați, în încercarea autorităților de a opri răspândirea unei boli extrem de agresive, care continuă să pună presiune pe sectorul zootehnic din România. Înainte de aplicarea măsurilor de neutralizare, aproximativ 100 de animale muriseră deja din cauza virusului.

Porcii au fost eliminați conform procedurilor legale

Situația a fost confirmată la o exploatație din localitatea Devesel, unde porcii, cu greutăți cuprinse între 50 și 120 de kilograme, au fost eliminați conform procedurilor legale. Intervenția rapidă a fost decisă pentru a limita riscurile într-o zonă în care există atât alte ferme comerciale, cât și numeroase gospodării individuale.

Autoritățile locale atrag atenția că pericolul de extindere rămâne ridicat, având în vedere rezistența virusului și viteza cu care acesta se poate transmite. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a subliniat că toate instituțiile cu atribuții în domeniu sunt mobilizate pentru a ține situația sub control, conform ziare.com.

Toate instituţiile implicate vor aplica măsurile legale

„Încercăm să limităm cât putem riscul de extindere la celelalte ferme din zonă sau la gospodăriile particulare. Există acest risc pentru că este vorba de un virus puternic şi rezistent, care se răspândeşte repede. Toate instituţiile implicate vor aplica măsurile legale. Acordăm o atenţie deosebită transportului de porci în zonă. Populaţia va fi informată, prin medicii veterinari, cu privire la măsurile care trebuie luate. Urmează să fie efectuate toate procedurile ca agentul economic să poată fi despăgubit”, a declarat prefectul, potrivit actualmehedinţi.ro.

Pesta porcină africană este o boală virală extrem de contagioasă, care afectează porcii domestici și mistreții, provocând pierderi economice majore.

