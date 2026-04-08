Val de concedieri la Complexul Energetic Oltenia

Aproximativ 600 de angajați ai Complexului Energetic Oltenia (CEO), cărora le-au încetat contractele de muncă pe perioadă determinată la începutul acestei luni, s-au prezentat la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj pentru depunerea dosarelor de șomaj, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova.

Începând cu 1 aprilie, circa 1.400 de angajați ale căror contracte de muncă au fost încheiate pe perioadă determinată au rămas fără loc de muncă, iar de la 1 mai, altor aproximativ 300 de persoane le expiră contractele.

În județul Gorj, dintre cei 1.400, sunt așteptați la AJOFM circa 1.050, restul fiind arondați județelor Mehedinți și Dolj.

Directorul AJOFM Gorj, Romeo Chiriac, a declarat că, la sfârșitul lunii aprilie, va fi organizată o bursă a locurilor de muncă, la care vor fi invitați reprezentanții IMM-urilor care au accesat Fondul de Tranziție Justă.

