Cod galben de vânt puternic în vestul și sudul Olteniei

ANM a emis o informare meteorologică și coduri de vreme rea valabile de miercuri, 8 aprilie, ora 10:00, până în Vinerea Mare, pe 10 aprilie, ora 10:00. Prognoza meteo anunță intensificări ale vântului în cea mai mare parte a României, precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, informează ANM.

ANM a emis un Cod portocaliu valabil miercuri, 8 aprilie, între orele 10:00 și 21:00, pentru zonele montane înalte din Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.600 de metri. În aceste zone va fi viscol puternic, cu rafale de 110-130 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Un al doilea Cod portocaliu intră în vigoare miercuri la ora 21:00 și este valabil până joi la ora 10:00. Vizează Carpații Meridionali la altitudini de peste 1.600 de metri, cu rafale de 100-120 km/h și vizibilitate sub 50 de metri.

Cod galben de vânt puternic

Concomitent, în intervalul miercuri ora 10:00 – miercuri ora 21:00, un Cod galben este valabil în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului, sud-vestul, estul și nord-estul Munteniei. Vântul va sufla cu viteze de 50-70 km/h, iar în Carpații Orientali și Meridionali rafalele vor atinge 70-90 km/h. Temporar va ninge viscolit, cu vizibilitate sub 100 de metri. Al doilea cod galben, valabil miercuri ora 21:00 – joi ora 10:00, vizează Carpații Meridionali, cu rafale de 70-90 km/h și viscol intermitent.