Cod galben de vânt puternic în vestul și sudul Olteniei

De Magda Dragu
Cod galben de vânt puternic în vestul și sudul Olteniei
Cod galben de vânt puternic în vestul și sudul Olteniei

ANM a emis o informare meteorologică și coduri de vreme rea valabile de miercuri, 8 aprilie, ora 10:00, până în Vinerea Mare, pe 10 aprilie, ora 10:00. Prognoza meteo anunță intensificări ale vântului în cea mai mare parte a României, precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, informează ANM.

ANM a emis un Cod portocaliu valabil miercuri, 8 aprilie, între orele 10:00 și 21:00, pentru zonele montane înalte din Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.600 de metri. În aceste zone va fi viscol puternic, cu rafale de 110-130 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Un al doilea Cod portocaliu intră în vigoare miercuri la ora 21:00 și este valabil până joi la ora 10:00. Vizează Carpații Meridionali la altitudini de peste 1.600 de metri, cu rafale de 100-120 km/h și vizibilitate sub 50 de metri.

Cod galben de vânt puternic

Concomitent, în intervalul miercuri ora 10:00 – miercuri ora 21:00, un Cod galben este valabil în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului, sud-vestul, estul și nord-estul Munteniei. Vântul va sufla cu viteze de 50-70 km/h, iar în Carpații Orientali și Meridionali rafalele vor atinge 70-90 km/h. Temporar va ninge viscolit, cu vizibilitate sub 100 de metri. Al doilea cod galben, valabil miercuri ora 21:00 – joi ora 10:00, vizează Carpații Meridionali, cu rafale de 70-90 km/h și viscol intermitent.

