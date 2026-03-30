Otilia Cercel de la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu a câștigat premiul Best Teacher Award

Samsung Electronics România a anunțat câștigătorii celei de-a cincea ediții a competiției Solve for Tomorrow, un program dedicat liceenilor care folosesc tehnologia pentru a rezolva probleme reale din comunitate.

Ediția din acest an s-a desfășurat sub tema „AI ideile. AI tehnologia. Fă-le să conteze”, punând accent pe rolul inteligenței artificiale în dezvoltarea unor soluții cu impact.

Marele premiu: educație accesibilă pentru nevăzători

Locul I a fost câștigat de echipa InSightEd, de la Colegiul Național Ioan Slavici.

Proiectul propune o soluție inovatoare pentru elevii nevăzători:

aplicație mobilă bazată pe inteligență artificială,

brățară inteligentă,

comenzi vocale, tastatură Braille și control prin gesturi.

Scopul: creșterea accesului la educație și autonomia elevilor.

Alte proiecte premiate

Locul II – HearMe

De la Liceul Simion Mehedinți

insignă inteligentă care traduce limbajul semnelor în voce și text,

senzori și cameră pentru interpretarea gesturilor.

🥉 Locul III – WaveMotion

De la Colegiul Național Mihai Viteazul și Colegiul Național I.L. Caragiale

robot subacvatic inteligent,

analizează apa și explorează mediul marin.

Premii speciale și performanțe remarcabile

Best Teacher Award

A fost acordat profesoarei Otilia Cercel, de la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, pentru coordonarea echipei SafeStep.

Proiectul SafeStep:

brățară + branț inteligent,

monitorizează pulsul și tensiunea,

trimite alerte în caz de cădere.

Alte distincții:

Social Media Ambassador – echipa Vianu Cyber Security Club (București),

Sports-Tech Ambassador – echipa AstrideX (București).

Mai mult decât o competiție

Programul este organizat alături de Junior Achievement România și Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul unor parteneri precum Google România.

Participanții au trecut prin:

ateliere de design thinking și antreprenoriat,

workshop-uri despre AI și tehnologie,

sesiuni de mentorat 1:1.

În România, peste 4.300 de liceeni au participat la cele cinci ediții ale competiției.

Impact global

Solve for Tomorrow este un program global Samsung, prezent în peste 68 de țări, care a implicat peste 3,3 milioane de elevi în dezvoltarea competențelor STEM și a gândirii critice.

