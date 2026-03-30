Otilia Cercel de la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu a câștigat premiul Best Teacher Award

Samsung Electronics România a anunțat câștigătorii celei de-a cincea ediții a competiției Solve for Tomorrow, un program dedicat liceenilor care folosesc tehnologia pentru a rezolva probleme reale din comunitate.
Ediția din acest an s-a desfășurat sub tema „AI ideile. AI tehnologia. Fă-le să conteze”, punând accent pe rolul inteligenței artificiale în dezvoltarea unor soluții cu impact.
Marele premiu: educație accesibilă pentru nevăzători
Locul I a fost câștigat de echipa InSightEd, de la Colegiul Național Ioan Slavici.
Proiectul propune o soluție inovatoare pentru elevii nevăzători:
- aplicație mobilă bazată pe inteligență artificială,
- brățară inteligentă,
- comenzi vocale, tastatură Braille și control prin gesturi.
Scopul: creșterea accesului la educație și autonomia elevilor.
Alte proiecte premiate
Locul II – HearMe
De la Liceul Simion Mehedinți
- insignă inteligentă care traduce limbajul semnelor în voce și text,
- senzori și cameră pentru interpretarea gesturilor.
🥉 Locul III – WaveMotion
De la Colegiul Național Mihai Viteazul și Colegiul Național I.L. Caragiale
- robot subacvatic inteligent,
- analizează apa și explorează mediul marin.
Premii speciale și performanțe remarcabile
Best Teacher Award
A fost acordat profesoarei Otilia Cercel, de la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, pentru coordonarea echipei SafeStep.
Proiectul SafeStep:
- brățară + branț inteligent,
- monitorizează pulsul și tensiunea,
- trimite alerte în caz de cădere.
Alte distincții:
- Social Media Ambassador – echipa Vianu Cyber Security Club (București),
- Sports-Tech Ambassador – echipa AstrideX (București).
Mai mult decât o competiție
Programul este organizat alături de Junior Achievement România și Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul unor parteneri precum Google România.
Participanții au trecut prin:
- ateliere de design thinking și antreprenoriat,
- workshop-uri despre AI și tehnologie,
- sesiuni de mentorat 1:1.
În România, peste 4.300 de liceeni au participat la cele cinci ediții ale competiției.
Impact global
Solve for Tomorrow este un program global Samsung, prezent în peste 68 de țări, care a implicat peste 3,3 milioane de elevi în dezvoltarea competențelor STEM și a gândirii critice.
Citește și: De la spermă de somon la „facial vampir”: cât adevăr științific se ascunde în cele mai bizare trenduri de îngrijire a pielii