De la spermă de somon la „facial vampir”: cât adevăr științific se ascunde în cele mai bizare trenduri de îngrijire a pielii

Rețelele sociale au transformat îngrijirea pielii într-un teren al experimentelor neobișnuite, unde ingrediente surprinzătoare – de la spermă de somon până la excremente de pasăre – devin rapid virale. Deși multe dintre aceste terapii par șocante la prima vedere, unele au, totuși, la bază concepte reale din medicina modern

Un exemplu este tratamentul cu polinucleotide din spermă de somon, popular în clinicile din Coreea de Sud. Procedura nu urmărește umplerea ridurilor, ci stimularea regenerării pielii. Practic, fragmentele de ADN injectate în derm pot susține repararea țesuturilor și îmbunătăți hidratarea și elasticitatea pielii. Deși studiile sunt încă limitate, rezultatele preliminare sugerează efecte vizibile asupra texturii pielii.

Popularitatea acestor proceduri este alimentată și de fenomenul global K-Beauty, care influențează puternic industria cosmetică. Totuși, nu toate tendințele sunt la fel de promițătoare.

Tratamente bizare cu rădăcini vechi

Istoria îngrijirii pielii este plină de practici aparent ciudate. De la băile în lapte atribuite Cleopatrei până la utilizarea pastei thanaka în Asia sau a unor ingrediente neobișnuite în Roma antică, oamenii au căutat mereu soluții pentru un ten sănătos.

Interesant este că unele dintre aceste remedii au fost validate de știință. Ingrediente precum turmericul, algele sau acizii naturali sunt folosite și astăzi pentru proprietățile lor antiinflamatorii și exfoliante.

Excrementele de pasăre și „factorul wow”

Unul dintre cele mai controversate tratamente moderne este „facialul cu gheișe”, care implică utilizarea excrementelor de privighetoare. Deși ideea pare greu de acceptat, aceste substanțe conțin uree și aminoacizi benefici pentru hidratarea și iluminarea pielii. Important însă: produsele sunt purificate și procesate, nu utilizate în formă brută.

În schimb, alte trenduri virale – precum măștile faciale cu sânge menstrual – sunt privite cu scepticism de specialiști. Deși există cercetări privind proprietățile regenerative ale unor componente biologice, aplicarea directă în astfel de forme nu este recomandată medical.

„Facialul vampir” și medicina regenerativă

Mai aproape de zona științifică se află tratamentele cu plasmă bogată în trombocite (PRP), cunoscute și ca „facial vampir”. Acestea folosesc propriul sânge al pacientului pentru a stimula regenerarea pielii. Rezultatele variază, însă unele studii arată îmbunătățiri ale elasticității și reducerea ridurilor.

Variabilitatea eficienței ține de diferențele biologice dintre pacienți și de tehnologia utilizată, ceea ce face ca rezultatele să nu fie garantate pentru toată lumea.

Viitorul: microbiomul și colagenul

Cercetările actuale se îndreaptă spre soluții mai sofisticate, precum manipularea microbiomului pielii sau optimizarea suplimentelor de colagen. Aceste direcții ar putea oferi beneficii reale pe termen lung, dar necesită încă studii extinse.

În final, specialiștii atrag atenția că, în ciuda popularității acestor tratamente, baza unei pieli sănătoase rămâne simplă: protecție solară zilnică, hidratare și o rutină constantă de îngrijire.

Concluzie

Deși unele terapii bizare au un fundament științific, multe sunt amplificate de marketing și efectul viral. Întrebarea esențială rămâne: sunt ele cu adevărat mai eficiente decât metodele clasice? Deocamdată, răspunsul nu este clar.

