Mehedinți: Razie pe DN 6: 19 șoferi au rămas fără permis pentru viteză excesivă

De Mariana BUTNARIU
Acțiune comună pentru siguranța rutieră

Polițiștii din Mehedinți, împreună cu colegii de la Caraș-Severin, au desfășurat o acțiune comună pe DN6, având ca scop prevenirea accidentelor rutiere cauzate de viteza excesivă.

Activitățile au avut loc, ieri, în intervalul 15:00 – 19:00, fiind utilizate echipamente radar amplasate în sistem „cascadă”, pentru depistarea rapidă a șoferilor care depășesc limitele legale de viteză.

Amenzi și permise suspendate

În urma controalelor:

  • 77 de sancțiuni contravenționale aplicate,
  • valoare totală de peste 56.000 de lei,
  • 40 de amenzi pentru viteză excesivă,
  • 19 șoferi au rămas fără permis.

Aceștia au fost depistați circulând cu viteze ce depășeau cu peste 50 km/h limita legală.

Controale ample în trafic

Polițiștii au desfășurat verificări extinse:

  • 122 de vehicule controlate,
  • 127 de persoane legitimate.

Viteza, una dintre principalele cauze ale accidentelor

Acțiunea a avut ca obiective:

  • creșterea siguranței rutiere,
  • responsabilizarea șoferilor,
  • reducerea accidentelor grave.

Polițiștii reamintesc că viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave.

