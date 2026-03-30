Mehedinți: Razie pe DN 6: 19 șoferi au rămas fără permis pentru viteză excesivă

Polițiștii din Mehedinți, împreună cu colegii de la Caraș-Severin, au desfășurat o acțiune comună pe DN6, având ca scop prevenirea accidentelor rutiere cauzate de viteza excesivă.
Activitățile au avut loc, ieri, în intervalul 15:00 – 19:00, fiind utilizate echipamente radar amplasate în sistem „cascadă”, pentru depistarea rapidă a șoferilor care depășesc limitele legale de viteză.
Amenzi și permise suspendate
În urma controalelor:
- 77 de sancțiuni contravenționale aplicate,
- valoare totală de peste 56.000 de lei,
- 40 de amenzi pentru viteză excesivă,
- 19 șoferi au rămas fără permis.
Aceștia au fost depistați circulând cu viteze ce depășeau cu peste 50 km/h limita legală.
Controale ample în trafic
Polițiștii au desfășurat verificări extinse:
- 122 de vehicule controlate,
- 127 de persoane legitimate.
Viteza, una dintre principalele cauze ale accidentelor
Acțiunea a avut ca obiective:
- creșterea siguranței rutiere,
- responsabilizarea șoferilor,
- reducerea accidentelor grave.
Polițiștii reamintesc că viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave.
