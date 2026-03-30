Mehedinți: Razie pe DN 6: 19 șoferi au rămas fără permis pentru viteză excesivă

Polițiștii din Mehedinți, împreună cu colegii de la Caraș-Severin, au desfășurat o acțiune comună pe DN6, având ca scop prevenirea accidentelor rutiere cauzate de viteza excesivă.

Activitățile au avut loc, ieri, în intervalul 15:00 – 19:00, fiind utilizate echipamente radar amplasate în sistem „cascadă”, pentru depistarea rapidă a șoferilor care depășesc limitele legale de viteză.

Amenzi și permise suspendate

În urma controalelor:

77 de sancțiuni contravenționale aplicate,

valoare totală de peste 56.000 de lei,

40 de amenzi pentru viteză excesivă,

19 șoferi au rămas fără permis.

Aceștia au fost depistați circulând cu viteze ce depășeau cu peste 50 km/h limita legală.

Controale ample în trafic

Polițiștii au desfășurat verificări extinse:

122 de vehicule controlate,

127 de persoane legitimate.

Viteza, una dintre principalele cauze ale accidentelor

Acțiunea a avut ca obiective:

creșterea siguranței rutiere,

responsabilizarea șoferilor,

reducerea accidentelor grave.

Polițiștii reamintesc că viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave.

