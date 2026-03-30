„Africa sălbatică – tărâm al biodiversității”. Conferință specială la Craiova despre magia naturii africane

Publicul din Craiova este invitat la o conferință captivantă dedicată biodiversității africane, intitulată „Africa sălbatică – tărâm al biodiversității”.

Evenimentul promite o adevărată călătorie prin peisaje spectaculoase și ecosisteme unice din Africa

Expunerea va fi susținută de Alina Vlăduț, conferențiar universitar în cadrul Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe, Departamentul de Geografie.

Aceasta va împărtăși experiențe autentice din:

Kenya

Tanzania

Madagascar

Participanții vor descoperi:

diversitatea impresionantă a faunei

relația dintre comunitățile locale și animalele sălbatice

aspecte sociale și culturale din aceste regiuni

Parte dintr-un proiect educativ amplu

Conferința face parte din proiectul cultural-educativ „Muzeul – o școală altfel”, coordonat de Mirela Sabina Ridiche.

Evenimentul aduce știința mai aproape de public, într-un format accesibil și interactiv.

Elevii, printre principalii beneficiari

La conferință vor participa și elevi ai Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” din Craiova, implicați în programul „Școala Altfel”, sub coordonarea cadrelor didactice.

Unde și când are loc evenimentul

📌 Locație: Secția de Științele Naturii, str. Popa Șapcă nr. 8, Craiova;

📅 Data: 31 martie 2026;

⏰ Ora: 12:30.

Evenimentul este deschis publicului larg, indiferent de vârstă.

