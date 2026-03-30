(VIDEO) Gorj: Depistat în flagrant cu transport ilegal de lemn de fag în comuna Săcelu

Polițiștii din Novaci au depistat, pe 28 martie, în jurul orei 20:15, în flagrant un bărbat de 26 de ani, din județul Argeș, care conducea o autoutilitară încărcată cu material lemnos din specia fag pe DJ 665 Hăiești, în comuna Săcelu.

Verificări SUMAL și nereguli constatate

În aplicația SUMAL CONTROL, autoutilitara figura cu două avize „în tranzit”, ambele cu punctul de descărcare Argeș-Berevoiești;

Conducătorul auto a declarat că primul aviz fusese descărcat în județul Gorj. Destinația Berevoiești fusese introdusă în aplicație pentru a câștiga timp pentru vânzarea lemnului.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru introducerea de date necorespunzătoare adevărului în Sistemul Informațional Integrat pentru Păduri (SUMAL), în scopul producerii de consecințe juridice.

Cantitatea de 2,5 metri cubi de lemn de fag a fost confiscată,

Materialul a fost predat Ocolului Silvic Novaci.

Poliția reamintește transportatorilor de lemn să respecte legislația silvică și să utilizeze corect aplicația SUMAL.

