(VIDEO) Gorj: Depistat în flagrant cu transport ilegal de lemn de fag în comuna Săcelu

Polițiștii din Novaci au depistat, pe 28 martie, în jurul orei 20:15, în flagrant un bărbat de 26 de ani, din județul Argeș, care conducea o autoutilitară încărcată cu material lemnos din specia fag pe DJ 665 Hăiești, în comuna Săcelu.
Verificări SUMAL și nereguli constatate
- În aplicația SUMAL CONTROL, autoutilitara figura cu două avize „în tranzit”, ambele cu punctul de descărcare Argeș-Berevoiești;
- Conducătorul auto a declarat că primul aviz fusese descărcat în județul Gorj. Destinația Berevoiești fusese introdusă în aplicație pentru a câștiga timp pentru vânzarea lemnului.
Polițiștii au întocmit dosar penal pentru introducerea de date necorespunzătoare adevărului în Sistemul Informațional Integrat pentru Păduri (SUMAL), în scopul producerii de consecințe juridice.
- Cantitatea de 2,5 metri cubi de lemn de fag a fost confiscată,
- Materialul a fost predat Ocolului Silvic Novaci.
Poliția reamintește transportatorilor de lemn să respecte legislația silvică și să utilizeze corect aplicația SUMAL.
