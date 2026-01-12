Angajat al Primăriei Drăguțești, reținut pentru purtare abuzivă

Un angajat al Primăriei Drăguțești a fost reținut luni pentru 24 de ore de polițiști. Funcționarul este acuzat de purtare abuzivă, după un conflict care ar fi degenerat în jigniri. Ancheta este în plină desfășurare.

„La data de 12 ianuarie a.c., Polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Târgu Jiu au reținut pe 12 ianuarie, pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj un bărbat de 36 de ani din comuna Drăguțești, bănuit de săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit faptul că acesta, la data de 9 ianuarie a.c., în timp ce se afla în cadrul unei ședințe a Consiliului Local Drăguțești, în contextul unui conflict spontan, ar fi adresat cuvinte și expresii jignitoare unui alt bărbat în vârstă de 70 de ani, din aceeași localitate, care este, de asemenea, angajat al primăriei.

Bărbatului de 70 de ani i-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii 26/2024, ocazie cu care nu a dorit parcurgerea formularului de evaluare a riscului, s-a opus emiterii unui ordin de protecție provizoriu, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanței de judecată, conform Anexei 2 din Legea 26/2024“, ptrivit IPJ Gorj.

Totodată, în urma extinderii cercetărilor, polițiștii au mai constatat că, cel în cauză, la data de 2 octombrie 2025, aflându-se, de asemenea, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ar fi adresat cuvinte și expresii jignitoare aceluiași bărbat de 70 de ani.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și a întregii activități infracționale, urmând a fi formulate propuneri legale.

