3 oferte pentru contractul de 4 milioane de euro pentru modernizarea centrului civic din Târgu Jiu

Trei oferte au fost depuse pentru contractul care vizează modernizarea centrului municipiului Târgu Jiu.

Centrul este acoperit în momentul de față cu beton amprentat. De ani de zile însă betonul amprentat a generat numai probleme. Se deteriorează foarte repede și costurile cu întreținerea și reparațiile sunt foarte mari. An de an, din bugetul local sunt alocate între 50.000 și 100.000 de euro pentru refacerea suprafețelor de beton amprentat. Și cele mai mici ploi contribuie la măcinarea materialului folosit pentru betonarea orașului Târgu Jiu.

De mai bine de un deceniu autoritățile locale se plâng din cauza calității betonului amprentat, dar și din cauza costurilor ridicate cu întreținerea. În urma unui studiu de fezabilitate a fost întocmit un proiect tehnic. Soluția propusă este de utilizate a unor materiale mult mai rezistente.

Vor plăci de andezit

Viceprimarul din Târgu Jiu, Bogdan Bejinaru, a declarat că proiectul actual propune folosirea andezitului. Vor fi montate plăci de andezit cu adeziv. Baza există deja, iar costurile cu lucrările se ridică la 4 milioane de euro. „Se va renunța în fine la acest beton amprentat.

Într-un an am alocat și 100.000 de euro pentru reparații. Va fi un material mult mai solid, fixat cu adeziv. Baza de beton deja există. Se va mai lucra puțin și la spațiile verzi. Avem trei firme care s-au înscris la licitație. Va fi semnat contractul de execuție cu una din companiile care au depus oferte. Se va avea în vedere cea mai bună ofertă depusă pentru această lucrare. Bugetul este de peste 4 milioane de euro. Va fi acoperită cu andezit o suprafață de 20.000 de metri pătrați. Se va termina cu reparațiile an de an. Sper să fie demarate cât mai repede lucrările”, a declarat viceprimarul din Târgu Jiu, Bogdan Bejinaru.