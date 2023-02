Buget contestat după aprobare la Bumbești-Pițic

Bugetul comunei Bumbești-Pițic a fost contestat. În acest sens unul dintre consilierii locali a depus o contestație la compartimentul de specialitate al Instituției Prefectului Gorj.

Emilian Crețoiu, ales local, a declarat că nu a avut acces la proiectul de buget și nu a putut afla nici măcar cât este bugetul pentru 2023. Consilierul a declarat că aleșii locali nu au putut să consulte bugetul și doar au votat. În plus, proiectul de buget nici nu ar fi fost pus în dezbatere publică 15 zile, așa cum prevede legea.

„Am venit la ședință și era doar un titlul pe o hârtie. Nu am văzut nici măcar prima pagină cu datele generale. Nu ne-a spus nimeni ce valoare are acest buget. Am cerut o copie după proiect și doamna contabilă a spus că a lucrat până târziu și nu a mai avut timp să listeze. Apoi nu a existat dezbaterea publică. Am depus o contestație în Contencios și vedem dacă cei de la Instituția Prefectului obțin Hotărârea cu Bugetul comunei Bumbești-Pițic, pentru că eu nu am avut ce să depun”, a declarat Emilian Crețoiu.

Primărița spune că a afișat bugetul

La rândul său, primărița din Bumbești-Pițic, Irina Cojocaru, a declarat că proiectul de buget ar fi fost afișat la avizierul din incinta primăriei, unde ar fi putut fi consultat de oricine. Nu se știe însă de ce proiectul nu a fost în dezbatere publică.

„Consilierii locali au primit informații în ședința Consiliului Local. A fost o ședință „de îndată” și nu am avut timp să pregătim pentru toată lumea. A explicat doamna contabilă cum se prezintă bugetul. Este bine. Noi am afișat proiectul la avizierul din interiorul primăriei pentru cine a dorit să îl vadă, să îl consulte. Domnul consilier care l-a contestat ar putea să vină cu propuneri concrete de dezvoltare a localității, nu cu astfel de lucruri”, a declarat Irina Cojocaru, primărița din Bumbești-Pițic.

Rămâne de văzut ce decizie vor lua specialiștii compartimentului Contencios Administrativ din Prefectura Gorj, având în vedere că în momentul de față hotărârea privind Bugetul pe 2023 al comunei Bumbești-Pițic este contestată. Se lucrează după indicatorii din bugetul pe anul trecut.