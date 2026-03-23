9.4 C
Craiova
luni, 23 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDolj(VIDEO) „Vrăjitoare” reținute după ce au înșelat o femeie din Craiova cu promisiuni oculte

(VIDEO) „Vrăjitoare” reținute după ce au înșelat o femeie din Craiova cu promisiuni oculte

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Polițiștii din cadrul Secției 5 Craiova au reținut trei femei, cu vârste între 29 și 71 de ani, acuzate de înșelăciune într-un caz neobișnuit, bazat pe promisiuni de vrăjitorie.

În dimineața zilei de 22 martie, oamenii legii au efectuat:

  • 5 percheziții domiciliare în Craiova, Ploiești și București,
  • 3 mandate de aducere.

Dosarul este instrumentat sub coordonarea Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova.

Cum a fost păcălită victima

O femeie din Craiova a reclamat că a fost convinsă că poate primi ajutor prin „magie” și „vrăjitorie”. A trimis, în mod repetat, bani către suspecte. Prejudiciul total se ridică la aproximativ 91.400 lei (circa 10.000 euro).

Totul s-a petrecut în perioada martie 2025 – februarie 2026.

Ce au găsit polițiștii

În urma perchezițiilor, au fost descoperite:

  • obiecte folosite în ritualuri oculte,
  • bani,
  • mijloace de stocare,
  • alte probe relevante.

Suspectele, în arest

Cele trei femei au fost:

  • reținute pentru 24 de ore
  • introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Urmează ca procurorii să decidă măsurile preventive.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA