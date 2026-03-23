(VIDEO) „Vrăjitoare” reținute după ce au înșelat o femeie din Craiova cu promisiuni oculte

Polițiștii din cadrul Secției 5 Craiova au reținut trei femei, cu vârste între 29 și 71 de ani, acuzate de înșelăciune într-un caz neobișnuit, bazat pe promisiuni de vrăjitorie.
În dimineața zilei de 22 martie, oamenii legii au efectuat:
- 5 percheziții domiciliare în Craiova, Ploiești și București,
- 3 mandate de aducere.
Dosarul este instrumentat sub coordonarea Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova.
Cum a fost păcălită victima
O femeie din Craiova a reclamat că a fost convinsă că poate primi ajutor prin „magie” și „vrăjitorie”. A trimis, în mod repetat, bani către suspecte. Prejudiciul total se ridică la aproximativ 91.400 lei (circa 10.000 euro).
Totul s-a petrecut în perioada martie 2025 – februarie 2026.
Ce au găsit polițiștii
În urma perchezițiilor, au fost descoperite:
- obiecte folosite în ritualuri oculte,
- bani,
- mijloace de stocare,
- alte probe relevante.
Suspectele, în arest
Cele trei femei au fost:
- reținute pentru 24 de ore
- introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.
Urmează ca procurorii să decidă măsurile preventive.
