(VIDEO) „Vrăjitoare” reținute după ce au înșelat o femeie din Craiova cu promisiuni oculte

Polițiștii din cadrul Secției 5 Craiova au reținut trei femei, cu vârste între 29 și 71 de ani, acuzate de înșelăciune într-un caz neobișnuit, bazat pe promisiuni de vrăjitorie.

În dimineața zilei de 22 martie, oamenii legii au efectuat:

5 percheziții domiciliare în Craiova, Ploiești și București,

3 mandate de aducere.

Dosarul este instrumentat sub coordonarea Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova.

Cum a fost păcălită victima

O femeie din Craiova a reclamat că a fost convinsă că poate primi ajutor prin „magie” și „vrăjitorie”. A trimis, în mod repetat, bani către suspecte. Prejudiciul total se ridică la aproximativ 91.400 lei (circa 10.000 euro).

Totul s-a petrecut în perioada martie 2025 – februarie 2026.

Ce au găsit polițiștii

În urma perchezițiilor, au fost descoperite:

obiecte folosite în ritualuri oculte,

bani,

mijloace de stocare,

alte probe relevante.

Suspectele, în arest

Cele trei femei au fost:

reținute pentru 24 de ore

introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Urmează ca procurorii să decidă măsurile preventive.

