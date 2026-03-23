Tensiuni globale: SUA și Marea Britanie cer redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Premierul britanic Keir Starmer și președintele american Donald Trump au discutat telefonic despre situația critică din Orientul Mijlociu, ajungând la concluzia că redeschiderea Strâmtoarea Ormuz este „esențială” pentru economia globală.

Trump și Starmer, apel comun în plină escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu

Convorbirea dintre cei doi lideri, descrisă ca fiind „constructivă”, vine în contextul în care Trump a:

dat Iranului un ultimatum de 48 de ore,

amenințat cu atacuri asupra infrastructurii energetice.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute energetice din lume, prin care trece o mare parte din petrolul global.

Israelul anunță „săptămâni de lupte”

Între timp, Forțele de Apărare Israeliene au transmis că:

conflictul cu Iranul și Hezbollah va continua încă câteva săptămâni,

au fost aprobate planuri pentru extinderea atacurilor în Liban.

există temeri privind o posibilă invazie terestră.

Impact economic global

Conflictul începe să afecteze direct economia:

creșteri masive ale prețurilor la combustibili,

costuri mai mari pentru agricultură și producția alimentară,

risc de noi valuri de inflație.

Tom Bradshaw, lider al sindicatelor agricole din Marea Britanie, avertizează că:

👉 „Costurile pentru îngrășăminte, combustibil și energie cresc rapid”

👉 „Prețurile alimentelor ar putea crește în perioada următoare”

Guvernul britanic, în alertă

Premierul Starmer va convoca o ședință de urgență COBRA, alături de oficiali de rang înalt, inclusiv:

cancelarul Rachel Reeves,

guvernatorul Băncii Angliei Andrew Bailey.

Autoritățile analizează măsuri de sprijin pentru populație și companii, în contextul creșterii costurilor, potrivit BBC.

