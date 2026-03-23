(VIDEO) Coliziune pe aeroportul LaGuardia: avion și vehicul, zborurile suspendate

Un incident serios a avut loc pe aeroportul Aeroportul LaGuardia, unde un avion al companiei Air Canada Express s-a ciocnit cu un vehicul de la sol, provocând haos și suspendarea zborurilor.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit Administrația Federală a Aviației:

avionul venea din Montreal și tocmai aterizase

se deplasa cu aproximativ 40 km/h pe pistă

a intrat în coliziune cu un vehicul al autorităților aeroportuare

Aeronava implicată este un model CRJ 900, cu aproximativ 76 de persoane la bord, inclusiv echipajul.

Răniți și intervenție de urgență

După ciocnirea avionului Air Canada de mașina de pompieri pe pistă la aeroportul LaGuardia din New York, pilotul și copilotul au murit. Alte două persoane au fost rănite, a declarat un oficial al forțelor de ordine pentru CNN.

Echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului. Avionul a suferit avarii semnificative, fiind vizibil înclinat după impact.

Aeroport închis și trafic paralizat

Autoritățile au luat măsuri drastice:

toate zborurile au fost suspendate temporar,

drumurile și accesul către aeroport au fost închise,

șoferii sunt sfătuiți să evite zona.

Poliția din New York avertizează asupra:

întârzierilor majore,

anulărilor de zboruri,

traficului intens în zonă.

Cazul este investigat de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor, care a trimis o echipă la fața locului pentru a stabili exact cauzele coliziunii, potrivit BBC.

