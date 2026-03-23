Intervenție contracronometru în Dolj: femeie salvată dintr-o fântână adâncă de 20 de metri

Momente tensionate în comuna Bârca, unde o femeie de 72 de ani a fost salvată după ce a căzut într-o fântână adâncă de aproximativ 20 de metri.
La fața locului au intervenit:
- echipaje operative cu autospecială ASAS,
- pompierii din cadrul Secției Segarcea,
- Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Bârca,
- elicopterul SMURD, potrivit ISU Dolj.
De asemenea, a fost adus un kit special pentru salvări din fântâni, pentru a facilita intervenția în condiții dificile.
Intervenție dificilă, în condiții extreme
Fântâna avea:
- aproximativ 20 metri adâncime,
- peste 1 metru diametru,
- circa 1,5 metri nivel al apei.
În ciuda situației periculoase, femeia era conștientă la sosirea salvatorilor.
Salvată la timp
Pompierii au acționat rapid:
- au asigurat victima în interiorul fântânii,
- i-au acordat primul ajutor,
- au extras-o în siguranță.
Femeia prezenta semne de hipotermie, fiind preluată de echipajul medical și transportată către elicopterul SMURD pentru îngrijiri de specialitate.
Operațiunea s-a desfășurat în condiții de siguranță, fiind gestionată eficient de toate echipele implicate.
