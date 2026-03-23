Intervenție contracronometru în Dolj: femeie salvată dintr-o fântână adâncă de 20 de metri

Momente tensionate în comuna Bârca, unde o femeie de 72 de ani a fost salvată după ce a căzut într-o fântână adâncă de aproximativ 20 de metri.

La fața locului au intervenit:

echipaje operative cu autospecială ASAS,

pompierii din cadrul Secției Segarcea,

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Bârca,

elicopterul SMURD, potrivit ISU Dolj.

De asemenea, a fost adus un kit special pentru salvări din fântâni, pentru a facilita intervenția în condiții dificile.

Intervenție dificilă, în condiții extreme

Fântâna avea:

aproximativ 20 metri adâncime,

peste 1 metru diametru,

circa 1,5 metri nivel al apei.

În ciuda situației periculoase, femeia era conștientă la sosirea salvatorilor.

Salvată la timp

Pompierii au acționat rapid:

au asigurat victima în interiorul fântânii,

i-au acordat primul ajutor,

au extras-o în siguranță.

Femeia prezenta semne de hipotermie, fiind preluată de echipajul medical și transportată către elicopterul SMURD pentru îngrijiri de specialitate.

Operațiunea s-a desfășurat în condiții de siguranță, fiind gestionată eficient de toate echipele implicate.

Citește și: Acțiuni ale polițiștilor rutieri din Gorj pentru siguranța pietonilor