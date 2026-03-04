Mărțișorul, sărbătorit vineri la Calafat

Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj sărbătorește Mărțișorul vineri, 6 martie, la Calafat, începând cu ora 10:00.

Evenimentul „Fir roșu, fir alb – Mărțișor” este organizat și găzduit de Liceul Tehnologic Ștefan Milcu Calafat, alături de numeroși parteneri educaționali din Dolj și Mehedinți.

Tradiții, cântec și bucurie de primăvară

La manifestare participă elevi, profesori, părinți și bunici de la:

Școala Gimnazială Constantin Gerotă Calafat,

Smart Afterschool Calafat,

Școala Gimnazială Desa,

Liceul Teoretic George Șt. Marincu Poiana Mare,

Liceul Tehnologic Ștefan Anghel Băilești,

Liceul Tehnologic Tudor Vladimirescu Șimian.

Programul cuprinde:

cântece tradiționale,

joc popular și dansuri moderne,

poezii și scenete,

bucate pregătite cu drag.

Mărțișorul devine astfel simbolul central al unei povești despre tradiții, comunitate și începuturi noi.

„Dolju-n bucate”, prezent la Calafat

Proiectul „Dolju-n bucate”, inițiat de Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj, continuă să aducă în prim-plan gusturile și obiceiurile autentice ale zonei, grație implicării voluntare și entuziasmului comunității.

Evenimentul face parte din calendarul parteneriatului educațional „Istoria Națională prin valori culturale și tradiții românești”, care își propune să încurajeze schimbul de informații între generații și apropierea tinerilor de moștenirea culturală și spirituală a comunității.

