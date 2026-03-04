„Femeia – inspirație și cântec” – spectacol dedicat Zilei Femeii la Craiova

Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj invită publicul craiovean joi, 5 martie, de la ora 18:00, la spectacolul de muzică ușoară „Femeia – inspirație și cântec”, găzduit de Filarmonica Oltenia Craiova.

Evenimentul marchează Ziua Femeii și aduce pe scenă emoție, sensibilitate și tinerețe, într-o seară dedicată celebrării feminității și primăverii.

Muzică, emoție și talent tânăr

Elevii claselor de muzică ușoară din cadrul Școala Populară de Arte și Meserii Cornetti vor oferi publicului momente artistice speciale, într-un repertoriu variat, care pune în valoare:

frumusețea feminină,

forța și determinarea,

sensibilitatea și inspirația.

Spectacolul aduce în prim-plan munca, pasiunea și dedicarea cursanților, coordonați cu profesionalism de cadrele didactice ale școlii.

O seară dedicată comunității

Prin acest eveniment, Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti” își reafirmă misiunea de a susține și promova tinerii artiști, contribuind activ la viața culturală a municipiului Craiova și a județului Dolj.

📌 Eveniment organizat cu sprijinul Consiliului Județean Dolj.

🎟️ Intrarea este liberă.

