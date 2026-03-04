Vâlcea: Grav accident rutier pe DN7, în zona Gura Văii

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a anuțat că, în urmă cu puțin timp, a avut loc un grav accident rutier pe DN7, în zona localității Gura Văii.

Din primele informații, în eveniment au fost implicate un autoturism și un autocamion.

Circulație oprită pentru intervenție

La acest moment, traficul este blocat pe ambele sensuri, pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și desfășurarea cercetărilor la fața locului.

Polițiștii rutieri sunt prezenți în zonă pentru:

dirijarea circulației,

stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.

Recomandări pentru șoferi

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto:

să manifeste prudență sporită,

să respecte indicațiile polițiștilor,

să opteze, pe cât posibil, pentru rute alternative.

Vom reveni cu informații suplimentare pe măsură ce ancheta avansează.

