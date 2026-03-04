12.8 C
Craiova
miercuri, 4 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentVâlcea: Grav accident rutier pe DN7, în zona Gura Văii

Vâlcea: Grav accident rutier pe DN7, în zona Gura Văii

De Mariana BUTNARIU

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a anuțat că, în urmă cu puțin timp, a avut loc un grav accident rutier pe DN7, în zona localității Gura Văii.

Din primele informații, în eveniment au fost implicate un autoturism și un autocamion.

Circulație oprită pentru intervenție

La acest moment, traficul este blocat pe ambele sensuri, pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și desfășurarea cercetărilor la fața locului.

Polițiștii rutieri sunt prezenți în zonă pentru:

  • dirijarea circulației,
  • stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.

Recomandări pentru șoferi

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto:

  • să manifeste prudență sporită,
  • să respecte indicațiile polițiștilor,
  • să opteze, pe cât posibil, pentru rute alternative.

Vom reveni cu informații suplimentare pe măsură ce ancheta avansează.

Citește și: Greutatea de a fi femeie: 96% dintre românce spun că biologia le influențează kilogramele

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA