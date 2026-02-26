Lucrări de urgență la digul de contur al Polderului Bistreț, demarate de Administrația Bazinală de Apă Jiu

Administrația Bazinală de Apă Jiu a demarat, joi, 26 februarie, lucrări de intervenție în regim de urgență la digul de contur al Polderului Bistreț, pentru limitarea fenomenelor de eroziune și stabilizarea taluzului interior pe sectorul estic al obiectivului hidrotehnic.

Intervenția este realizată de echipele Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj și vizează readucerea zonei afectate la parametri optimi de siguranță, după ce specialiștii au identificat degradări ale taluzului și dislocări de material produse de acțiunea apei și de fenomenele hidrometeorologice recente.

Degradări pe aproximativ 900 de metri de dig

În urma evaluărilor efectuate în teren de o comisie tehnică formată din specialiști ai ABA Jiu și SGA Dolj, au fost constatate:

eroziuni active ale taluzului pe o lungime de aproximativ 900 de metri liniari;

afectarea stratului de protecție al digului;

risc de extindere a degradărilor în condițiile menținerii nivelului ridicat al apei și al acțiunii vântului;

necesitatea intervenției operative pentru menținerea siguranței construcției hidrotehnice.

În consecință, comisia a dispus demararea imediată a lucrărilor și monitorizarea permanentă a zonei până la finalizarea intervenției.

Lucrări executate cu utilaje speciale

Operațiunile aflate în desfășurare includ:

refacerea profilului taluzului afectat;

completări cu material corespunzător;

protejarea taluzului cu anrocamente, piatră brută și geotextil;

realizarea altor lucrări specifice pentru stabilizarea digului.

Din cauza excesului de umiditate din sol și a accesului dificil, intervenția se desfășoară exclusiv cu utilaje șenilate — excavator și buldozer.

Intervenție preventivă pentru siguranța zonei

„Lucrările de punere în siguranță a digului se realizează preventiv, pentru remedierea efectelor de eroziune și prevenirea unor degradări suplimentare. După scăderea nivelului apei sub faza a treia de apărare va fi realizată o nouă evaluare, iar dacă situația o va impune vor fi executate lucrări suplimentare”, a declarat ing. Daniel Naicu, directorul ABA Jiu.

Lucrările sunt executate cu materiale din stocul de apărare pentru situații de urgență și cu personal propriu din cadrul Sistemului Jiu–Dunăre. Implementarea și urmărirea intervenției sunt coordonate la nivel local de Florinel Stancu, director al SGA Dolj și șef al Grupului de Suport Tehnic.

Monitorizare permanentă, inclusiv în weekend

Intervenția a fost aprobată în regim de urgență în baza atribuțiilor legale privind administrarea lucrărilor hidrotehnice și prevenirea producerii de pagube materiale sau afectării siguranței obiectivului.

Activitățile se desfășoară inclusiv în afara programului normal și în zilele de weekend, fiind asigurate:

monitorizarea tehnică permanentă a execuției;

mobilizarea materialelor din stocurile de apărare;

utilizarea controlată a utilajelor;

transmiterea zilnică a informărilor operative către structurile competente.

