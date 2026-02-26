„Scrubs” revine cu o nouă bătaie a inimii – și aceeași inimă veche

Pentru Donald Faison, revenirea în pielea lui Turk – chirurgul carismatic care a fost timp de aproape un deceniu jumătate din una dintre cele mai îndrăgite bromance-uri din televiziune – a fost surprinzător de naturală.

„A fost ca mersul pe bicicletă. Până am ajuns la capătul străzii, deja făceam din nou wheelie-uri”, a spus actorul.

Faison revine alături de Zach Braff, interpretul lui J.D., și Sarah Chalke, în rolul lui Elliot, pentru noul sezon al serialului Scrubs – lansat într-un moment în care publicul pare să aibă mai mult ca oricând nevoie de comedie și optimism.

Noul sezon a avut premiera miercuri pe postul american ABC și readuce numeroase fețe cunoscute, printre care John C. McGinley în rolul sarcasticului Dr. Cox și Judy Reyes ca asistenta Carla.

Creatorul serialului, Bill Lawrence – cunoscut pentru succese recente precum Shrinking și Ted Lasso – revine și el ca producător executiv.

O poveste familiară, dar maturizată

La fel ca serialul original, lansat în 2001, noua versiune păstrează combinația caracteristică de comedie absurdă, momente emoționante și secvențe de vis tipice lui J.D.

De această dată însă, personajele au evoluat. J.D., acum divorțat de Elliot, se întoarce la Sacred Heart pentru a deveni șeful secției de medicină, în timp ce Dr. Cox se pregătește de pensionare. Relansarea ignoră controversatul sezon 9, fiind gândită ca o continuare directă a spiritului original.

Braff spune că provocarea a fost să redea un J.D. matur – tată trecut de 50 de ani și profesor respectat – fără să piardă energia stângace care l-a definit.

Prietenia care a definit serialul

Relația dintre Turk și J.D. rămâne nucleul emoțional al producției. În viața reală, Braff și Faison au rămas prieteni apropiați, colaborând inclusiv la podcastul Fake Doctors, Real Friends.

„Cred că acesta este unul dintre motivele pentru care «Scrubs» a funcționat — chimia dintre noi a fost instantanee”, a spus Braff.

Veteranii și noua generație

Relansarea introduce și o nouă clasă de interni medicali, interpretată de actori tineri care aduc perspective moderne asupra profesiei medicale — inclusiv influența social media și schimbările din sistemul sanitar.

Pentru noii membri ai distribuției, întâlnirea cu veteranii serialului a fost inițial intimidantă. Actorii consacrați au încercat însă să recreeze atmosfera de familie de pe platourile originale, organizând cine săptămânale pentru întreaga echipă.

Contrastul dintre entuziasmul noilor interni și cinismul medicilor experimentați devine unul dintre motoarele dramatice ale sezonului. Dr. Cox, de exemplu, privește noua generație cu scepticism, în timp ce Carla și ceilalți veterani arată semnele epuizării profesionale acumulate în ani de muncă.

De ce funcționează „Scrubs” și în 2026

Potrivit lui Lawrence, cheia serialului rămâne aceeași: speranța.

„Oamenii aleg să lucreze într-un spital pentru că vor să ajute. Poveștile despre binele comun înseamnă mai mult pentru mine acum decât oricând”, a spus creatorul.

Îmbinând nostalgia cu teme contemporane, noul sezon încearcă să fie accesibil atât fanilor vechi, cât și unei generații noi de telespectatori, potrivit CNN.

„Sunt oameni care au crescut cu serialul și acum îl pot urmări împreună cu copiii lor”, a spus Braff. „Dacă îl facem bine, vor fi fericiți să se întoarcă la el.”

