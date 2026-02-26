Erodare la digul Polderului Bistreț după creșterea nivelului apei. Autoritățile intervin pentru consolidare

Autoritățile din domeniul apelor au intervenit după apariția unei erodări locale la digul Polderului Bistreț, pe fondul creșterii nivelului apei cauzate de precipitațiile abundente din bazinul hidrografic al râului Desnățui.

Potrivit Administrația Bazinală de Apă Jiu, fenomenul a fost amplificat de intensificările de vânt din ultimele zile, care au generat valuri puternice ce au acționat constant asupra digului de contur.

Situația din teren

Eroziunea s-a produs pe taluzul interior al digului, în sectorul estic al Polderul Bistreț, pe o lungime de aproximativ 900 de metri.

Reprezentanții instituției transmit că situația este localizată și se află sub monitorizare permanentă, iar în prezent nu există pericol pentru comunitățile din zonă.

Lucrări de consolidare pregătite

Intervențiile vor fi realizate prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj, împreună cu Sistemul Hidrotehnic Dunăre și Formația de Intervenție Rapidă, imediat ce condițiile meteorologice vor permite accesul utilajelor în siguranță.

Lucrările vor include:

stabilizarea taluzului afectat;

completarea zonelor erodate cu anrocamente din piatră brută;

refacerea protecției împotriva acțiunii valurilor.

Echipele tehnice monitorizează continuu comportarea digului pentru a preveni extinderea degradărilor.

Raport transmis autorităților

Specialiștii întocmesc deja raportul operativ și procesul-verbal de calamitate, documente ce vor fi transmise către Administrația Națională Apele Române, precum și către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dolj și Ministerul Mediului.

Directorul ABA Jiu, ing. Dainel Naicu, a declarat că prioritatea rămâne siguranța populației și menținerea în parametri optimi a lucrărilor hidrotehnice.

„Creșterea nivelului apei, împreună cu vântul puternic, a generat o solicitare suplimentară asupra digului. Vom interveni pentru consolidarea sectorului afectat astfel încât să prevenim orice risc”, a transmis acesta.

Citește și: Împușcat în uniformă școlară: investigația BBC dezvăluie ordinul poliției care a dus la masacrul protestatarilor Gen Z din Nepal