(VIDEO) Acțiune a polițiștilor de la Transporturi în zona Aeroportului Internațional Craiova

O amplă acțiune de control derulată astăzi în zona Aeroportului Internațional Craiova a vizat verificarea respectării prevederilor legale privind transportul în regim de taxi și închiriere precum și în ceea ce privește activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto.

De asemenea, oamenii legii au verificat respectarea prevederilor legale privind paza obiectivelor, bunurilor și protecția persoanelor în sistemul transporturilor aeriene, prevenirea și combaterea migrației ilegale precum și prevenirea și combaterea furturilor de și din bagajele de cală ale pasagerilor.

În zona Aeroportului Internațional Craiova a fost organizată astăzi, în intervalul orar 10.00-15.00, o acțiune cu efective mărite, pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică și prevenirea și combaterea faptelor ilegale în sistemul transporturilor aeriene, porivit IPJ Dolj.

În cadrul acțiunii au fost angrenați polițiști ai Secției Regionale Poliție Transporturi Craiova, Biroului Rutier Craiova și Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, Punctului Poliției de Frontieră Aeroport Craiova, jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Craiova precum și reprezentanți ai Biroului Vamal Aeroport Craiova și Registrului Auto Român.

Au fost aplicate 41 de sancțiuni contravenţionale

În cadrul activităților desfășurate, au fost verificate peste 170 de persoane și controlate peste 60 de autovehicule. În urma abaterilor constatate, au fost aplicate 41 de sancțiuni contravenţionale, în valoare de aproximativ 23.000 de lei. De asemenea, au fost retrase 9 certificate de înmatriculare.

Societate comercială din incinta aeroportului, fără aparat de marcat electronic fiscal

Polițiștii din cadrul Biroului Investigarea Fraudelor au constatat faptul că în incinta Aeroportului Internațional Craiova – terminalul Plecări, există o vitrina de tip automat cu produse alimentare și băuturi nonalcoolice aparținând unei societăți comerciale cu obiect de activitate comerț cu amănuntul, din Craiova, care nu este dotată cu aparat de marcat electronic fiscal. Societatea comercială a fost sancționată contravențional cu amenda în valoare de 8000 lei, fiind luată și măsura complementară de suspendare a activității operatorului economic până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal.

Doi agenți de securitate care nu erau echipați corespunzător pentru executarea serviciului.

Totodată, în urma controlelor efectuate, au fost depistați doi agenți de securitate care nu erau echipați corespunzător, pentru executarea serviciului.

De asemenea, a fost depistat un bărbat care, în calitate de agent de securitate, nu a efectuat serviciul de pază corespunzător, respectiv nu a oprit și legitimat persoanele care au pătruns în obiectiv.

Cei în cauză au fost sancționați contravențional cu amendă în valore de 300 de lei fiecare.

Bărbat din comuna Robănești, fără certificat de înmatriculare al autoturismului

Tot cu ocazia acțiunii organizate, a fost depistat un bărbat din comuna Robănești, în timp ce conducea un autoturism fără a folosi luminile de întalnire. Totodată, cel în cauză nu a putut prezenta certificatul de înmatriculare al autoturismului, iar la solicitarea efectuării unui control tehnic de către inspectorii RAR, acesta a refuzat.

Bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.822,5 lei.

Un bărbat din Craiova conducea o autoutilitară cu defecțiuni la sistemul de lumini și semnalizare

De asemenea, a fost depistat un bărbat din Craiova, în timp ce conducea o autoutilitară care prezenta o stare avansată de degradare la elementele de caroserie și defecțiuni la sistemul de lumini și/sau semnalizare.

Cel în cauză a fost sancționat contravențional cu amendă, totodată fiindu-i reținut certificatul de înmatriculare până la remedierea deficiențelor constatate.

Astfel de activități vor fi continuate de către polițiștii de la transporturi și în perioada următoare, scopul acestora fiind creșterea gradului de siguranță a cetățeanului în Aeroportul Internațional Craiova.

