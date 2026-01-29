Cod Galben de inundații pe râurile Jiu și Desnățui, în județul Dolj

Administrația Națională „Apele Române” a instituit Cod Galben hidrologic începând din 29 ianuarie, ora 12:00, până pe 30 ianuarie, la aceeași oră. Avertizarea vizează sectoare de râuri din județele Mehedinți, Gorj și Dolj, unde sunt posibile creșteri importante de debite și niveluri.

La nivelul Administrației Bazinale de Apă Jiu, Codul Galben este valabil pentru:

râul Desnățui – bazin amonte Acumularea Fântânele (Mehedinți și Dolj);

râul Jiu – sector aval stația hidrometrică Filiași (Gorj și Dolj);

râul Jiu și afluenții de dreapta – sectorul aval confluență cu Motru până amonte stația hidrometrică Podari (Mehedinți și Dolj).

Monitorizare permanentă pe teren

Personalul Sistemului de Gospodărire a Apelor Dolj desfășoară monitorizare continuă în mai multe puncte critice.

La Podari, pe râul Jiu, se efectuează măsurători hidrometrice pentru urmărirea evoluției undei de viitură și a debitelor.

La barajul Fântânele, verificările au început încă de la primele ore ale dimineții. În ultimele 12 ore, nivelul apei a crescut cu 56 cm, iar volumul acumulat a ajuns la 10,55 milioane metri cubi. Sunt monitorizate starea coronamentului, taluzurile și funcționarea construcției hidrotehnice.

Pe râul Desnățui, la stația hidrometrică Drăgoia, agenții hidrotehnici continuă supravegherea după ce, în zilele precedente, nivelul apei a depășit cotele de apărare.

La ora 06:00, cota era de 406 cm, cu 6 cm peste Cota de Atenție, iar debitul era de 10 mc/s.

La ora 15:00, nivelul crescuse la 423 cm, cu un debit de 15,7 mc/s, tendința fiind de creștere.

Autoritățile: „Situația este sub control”

Reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Jiu precizează că situația este atent urmărită și că echipele sunt pregătite să intervină dacă va fi necesar.

„Având în vedere avertizările hidrologice aflate în vigoare și fenomenele înregistrate în ultimele zile, personalul Sistemului de Gospodărire a Apelor Dolj se află în teren și asigură monitorizarea permanentă a cursurilor de apă și a lucrărilor hidrotehnice. La acest moment, situația este sub control, însă evoluția nivelurilor și debitelor este urmărită în timp real. Recomandăm populației să manifeste prudență și să respecte indicațiile autorităților”, a declarat ing. Daniel Naicu, directorul A.B.A. Jiu.

Prognoza hidrologică va fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice.

