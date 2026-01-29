10.6 C
Craiova
joi, 29 ianuarie, 2026
(VIDEO) Poliția Transporturi Aeriene Craiova, în prima linie pentru siguranța pasagerilor

(VIDEO) Poliția Transporturi Aeriene Craiova, în prima linie pentru siguranța pasagerilor

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

„Pentru ca fiecare pasager să ajungă în siguranță la destinație” – acesta este principiul după care acționează polițiștii din cadrul Poliției Transporturi Aeriene Craiova, care asigură zilnic ordinea și liniștea publică în terminale, parcări și în întreaga zonă a aeroportului.

Aceștia au ca atribuții prevenirea, combaterea și constatarea infracțiunilor, protejând atât pasagerii, cât și bunurile acestora. Prezența polițiștilor în zona aeroportuară are un rol esențial în menținerea unui climat de siguranță și în descurajarea faptelor antisociale.

În cooperare cu celelalte structuri ale statului, polițiștii de la Transporturi Aeriene Craiova intervin operativ în situații de urgență și contribuie la siguranța traficului aerian. Activitatea lor cuprinde de la controale specifice și acțiuni preventive, până la identificarea persoanelor urmărite și combaterea activităților ilegale.

Siguranța pasagerilor rămâne o prioritate pentru polițiștii de la transporturi, care își desfășoară misiunile pentru ca fiecare zbor să se desfășoare în condiții de normalitate și securitate.

