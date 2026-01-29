10.6 C
Craiova
joi, 29 ianuarie, 2026
„It’s Showtime” revine la Craiova cu un spectacol de dans inspirat din lumea cabaretului

De Mariana BUTNARIU
Ansamblul de Balet al Operei Române Craiova aduce din nou pe scena Cercului Militar un spectacol plin de energie, eleganță și pasiune
Ansamblul de Balet al Operei Române Craiova aduce din nou pe scena Cercului Militar un spectacol plin de energie, eleganță și pasiune

Opera Română Craiova readuce în fața publicului spectacolul de dans „It’s Showtime”, sâmbătă, 31 ianuarie 2026, de la ora 19.00, în sala Cercului Militar.

Ansamblul de Balet al Operei Române Craiova propune o reîntâlnire cu lumea cabaretului – o lume a luminilor de scenă, a rafinamentului și a poveștilor care se nasc dincolo de aplauze. „It’s Showtime”, spectacol regizat de Erna Marin, cu scenografia semnată de Răsvan Drăgănescu, transformă scena într-un spațiu vibrant, în care pasiunea, orgoliile și ambițiile ascunse prind viață prin dans.

Prin ritmuri seducătoare și costume strălucitoare, producția creează o atmosferă intensă și sofisticată, în care energia cabaretului se împletește cu expresivitatea baletului contemporan. Publicul este invitat într-o lume spectaculoasă, unde fiecare mișcare spune o poveste, iar fiecare scenă dezvăluie emoții puternice.

„It’s Showtime” face parte dintr-o serie de evenimente programate pe scena Cercului Militar în perioada următoare. Publicul va putea urmări opereta „Văduva Veselă” (7 februarie), opera „Boema” (14 februarie) și „Pescuitorii de perle” (21 februarie).

