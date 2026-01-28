Noapte liniștită în județul Dolj: fără gospodării inundate, autoritățile rămân în alertă

A fost o noapte liniștită în județul Dolj, fără intervenții semnificative din partea autorităților. Ploile au scăzut în intensitate, iar în acest moment nu sunt înregistrate gospodării inundate, potrivit informărilor operative.

Circulația rutieră a fost reluată pe drumul județean DJ 606B Grecești și pe podul din zona Drăgoia. În continuare, DJ 641 Mischii – Caracal rămâne închis circulației, în localitatea Pielești. Este asigurată o rută ocolitoare pentru participanții la trafic.

În ceea ce privește situația hidrologică, râul Jiu se menține în creștere la stația Răcari, unde a ieșit din matcă și a inundat terenuri agricole. De asemenea, sunt în creștere și debitele cursurilor de apă Desnățui și Argetoaia, însă, la acest moment, acestea nu pun probleme pentru populație sau infrastructură.

Autoritățile județene rămân în stare de alertă, monitorizează permanent evoluția situației din teren și sunt pregătite să intervină prompt, dacă va fi necesar.

