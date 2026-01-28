Keir Starmer schimbă tonul față de Beijing: „Nu mai putem oscila de la epoca de aur la era glaciară”

Premierul britanic Keir Starmer se află în drum spre Beijing, unde va efectua o vizită oficială de trei zile, prima a unui șef de guvern britanic în China din 2018, potrivit BBC. Vizita marchează o posibilă recalibrare a relațiilor dintre Londra și Beijing, după ani de tensiuni politice și diplomatice.

Starmer călătorește alături de aproximativ 60 de lideri de afaceri și personalități culturale britanice, semn că dimensiunea economică a vizitei este una esențială. În programul său figurează o întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping, precum și discuții menite să consolideze legăturile comerciale dintre cele două state.

Vorbind cu jurnaliștii la bordul avionului, premierul britanic a declarat că dorește „o abordare cuprinzătoare și consecventă față de China”, criticând alternanța politicilor britanice din trecut.

„Nu putem continua să trecem de la epoca de aur la era glaciară în relația cu China”, a afirmat Starmer, sugerând nevoia unei strategii stabile și predictibile.

Comerț, securitate și drepturile omului – subiecte sensibile pe agendă

Deși tonul diplomatic este mai temperat, Starmer a reiterat pozițiile sale anterioare, potrivit cărora Beijingul reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a Marii Britanii. Premierul a precizat că va aborda și problemele legate de drepturile omului, fără a intra însă în detalii.

„Întotdeauna am ridicat problemele care trebuie ridicate”, a spus el, subliniind că dialogul direct cu autoritățile chineze este esențial tocmai pentru a putea discuta astfel de subiecte sensibile.

Starmer a insistat că interacțiunea nu înseamnă compromis, ci oferă cadrul necesar pentru a aduce în discuție abuzurile și preocupările comunității internaționale.

O vizită cu miză strategică

Vizita are loc într-un context geopolitic complicat, în care relațiile Occidentului cu China sunt marcate de neîncredere, dar și de interdependență economică. Mesajul transmis de Starmer indică o tentativă de echilibru între pragmatism economic și fermitate politică, într-un moment în care Marea Britanie caută să-și redefinească poziția globală.

