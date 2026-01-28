Trump anunță „dezescaladarea” operațiunilor federale în Minnesota, după moartea lui Alex Pretti

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că administrația sa va „dezescalada puțin” operațiunile federale din Minnesota, după ce un al doilea cetățean american a fost ucis de ofițeri federali de imigrație, incident care a provocat un val de proteste și reacții critice la nivel național.

Declarațiile au fost făcute marți, într-un interviu acordat Fox News, în contextul morții lui Alex Pretti, împușcat mortal de agenți ai Patrulei de Frontieră, la două săptămâni după un caz similar în care a murit Renee Good, în vârstă de 37 de ani.

„Un incident foarte regretabil”

Trump a calificat moartea lui Pretti drept „un incident foarte regretabil”, adăugând că „ambele cazuri au fost teribile”. Președintele a respins însă eticheta de „terorist intern” folosită anterior de unii oficiali federali la adresa victimei, afirmând că nu este familiarizat cu această caracterizare.

„Nu ar fi trebuit să poarte o armă”, a spus Trump, deși martori oculari și oficiali locali susțin că Pretti avea un telefon mobil în mână în momentul împușcăturii.

Versiuni contradictorii și anchetă în desfășurare

Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a declarat inițial că Pretti ar fi „manipulat o armă” și ar fi reprezentat o amenințare, însă această versiune a fost contestată de martori și de autoritățile locale. Un raport preliminar al Vămii și Protecției Frontierei pare să contrazică declarațiile inițiale ale Departamentului pentru Securitate Internă, menționând doar că doi agenți au deschis focul, fără a preciza că victima ar fi încercat să folosească arma.

Un judecător federal a ordonat ca toate probele din caz să fie păstrate, interzicând distrugerea sau modificarea acestora.

Retrageri și schimbări de comandă

În urma scandalului, DHS l-a retras din Minnesota pe șeful operațiunii federale din stat, Gregory Bovino. Conducerea misiunii a fost preluată de Tom Homan, consilierul Casei Albe pentru frontieră, care s-a întâlnit deja cu guvernatorul Tim Walz, primarul din Minneapolis și lideri ai forțelor de ordine locale.

Moartea lui Pretti a alimentat apelurile autorităților locale pentru retragerea celor aproximativ 3.000 de agenți federali desfășurați în Minnesota, potrivit BBC.

Presiune politică din ambele tabere

Deși Trump a apărat operațiunea, susținând că administrația sa a „scos mii de infractori periculoși” din stat, mai mulți lideri republicani și democrați au cerut o anchetă transparentă. Senatorul Pete Ricketts și guvernatorul Vermontului, Phil Scott, se numără printre cei care solicită clarificări urgente.

În paralel, Casa Albă analizează dacă agenții federali au respectat protocoalele privind intervențiile armate, potrivit consilierului prezidențial Stephen Miller.

