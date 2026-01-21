Craiovenii, invitați să sărbătorească Mica Unire în fața Primăriei Craiova. Programul manifestărilor de pe 24 ianuarie

Craiovenii sunt invitați sâmbătă, 24 ianuarie 2026, în fața Primăria Craiova, să participe la manifestările dedicate Unirii Principatelor Române – Mica Unire, alături de artiștii Secției Folclor „Maria Tănase” din cadrul Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri și de dansatorii Ansamblului de dans popular „Maria Tănase” – Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj.

Programul manifestărilor

Evenimentele vor debuta la ora 10.00, cu intonarea imnului național și oficierea ceremonialului religios.

În jurul orei 10.30, este programată defilarea militară, precedată de depuneri de jerbe de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Programul va continua cu un spectacol muzical și folcloric, susținut de soliștii:

Mariana Ionescu Căpitănescu,

Marius Măgureanu,

Liliana Popa,

Cristian Bănățeanu,

Manuela Motocu,

Liviu Dică.

Aceștia vor fi acompaniați de dansatorii Ansamblului de dans popular „Maria Tănase”, într-un spectacol dedicat identității și tradițiilor românești.

Restricții de circulație

Pentru buna desfășurare a manifestărilor, sâmbătă, 24 ianuarie 2026, în intervalul 08:00 – 12:00, va fi închisă circulația rutieră pe următoarele străzi:

str. Popa Șapcă,

str. Alexandru Ioan Cuza, tronsonul cuprins între intersecția cu str. Calea Unirii și intersecția cu str. Arieș,

str. Calea Unirii, tronsonul cuprins între intersecția cu str. Mihai Viteazul și intersecția cu str. Alexandru Ioan Cuza.

Autoritățile recomandă participanților să utilizeze rute alternative și să respecte indicațiile forțelor de ordine.

Ce semnifică Mica Unire

Mica Unire reprezintă momentul istoric în care Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor al Moldovei, la 5 ianuarie 1859, și al Țării Românești, la 24 ianuarie 1859. Acest act politic a stat la baza unirii celor două principate sub numele Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești, deschizând drumul spre formarea statului român modern.

