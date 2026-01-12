(VIDEO) Doliu la IPJ Dolj. Ultim omagiu inspectorului-șef Marius-Daniel Mîrzacu

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj deplânge stingerea fulgerătoare din viață, la vârsta de 51 de ani, a inspectorului-șef al IPJ Dolj, comisar-șef de poliție Marius-Daniel Mîrzacu. Vestea dispariției sale a provocat un profund regret și o mare tristețe în rândul colegilor și al celor care l-au cunoscut.

Un lider respectat și un profesionist dedicat

Trecerea sa în neființă reprezintă o pierdere majoră pentru Inspectoratul de Poliție Județean Dolj. De-a lungul carierei, Marius-Daniel Mîrzacu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu cu onoare, responsabilitate și devotament, contribuind semnificativ la îndeplinirea obiectivelor instituționale și la menținerea siguranței publice.

Ultimul omagiu adus de colegi

Astăzi, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, polițiștii doljeni i-au adus un ultim omagiu celui care a fost comandantul lor. Momentul a fost marcat de reculegere și respect, în semn de apreciere pentru activitatea și dedicarea de care a dat dovadă în slujba Poliției Române.

Mesaj de rămas-bun

Moștenirea profesională și umană lăsată în urmă de comisarul-șef Marius-Daniel Mîrzacu va rămâne vie în memoria colegilor săi.

Drum lin spre ceruri, domnule comandant!

