Lansare de carte la Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman": „Oriîncotro" de Cristian Liviu Burada

De Mariana BUTNARIU

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” găzduiește luni, 8 decembrie, lansarea volumului „Oriîncotro”, semnat de Cristian Liviu Burada și apărut la Editura Cartea Românească. Evenimentul va avea loc începând cu ora 17:00, în sala „Acad. Dinu C. Giurescu”.

Despre carte vor vorbi Carmen Theo Făgețeanu și Petrișor Militaru, iar întâlnirea va fi moderată de Gabriela Gheorghișor.

Volumul „Oriîncotro” propune un discurs poetic matur, lucrat cu finețe, în care reflecția asupra identității și a drumurilor lăuntrice se împletește cu un ton meditativ și o expresivitate discretă. Evenimentul reprezintă o oportunitate pentru public de a descoperi o nouă apariție editorială și de a participa la lectură și dialog literar.

