Doi soți din Craiova au căzut pradă infractorilor cibernetici

Doi soți din Craiova, pensionari, au solicitat ajutorul polițiștilor după ce au căzut pradă infractorilor cibernetici. Poliţiştii au recuperat aproximativ 550.000 de lei.

Cei doi soţi au fost contactați de o persoană ce s-a recomandat a fi angajat al Bursei de Valori București, care le-a spus că au de încasat dividende urmare a unor acțiuni pe care aceștia le-ar fi deținut la începutul anilor 2000.

Ulterior, pentru a crea aparență de legalitate, cei doi soți au fost puși în legătură cu reprezentanți ai băncii unde trebuiau să le fie virați banii, iar prin modalități și tehnici dolosive, au fost convinși să le ofere infractorilor acces la aplicația băncii, potrivit IPJ Dolj.

Cei doi soți au solicitat ajutorul polițiștilor

Rezultatul a fost unul nefericit, iar din conturile bancare le-a fost sustrasă suma de 546.125 de lei. În momentul în care au realizat că au fost înșelați, cei doi soți au solicitat ajutorul polițiștilor.

În urma intervenției rapide a poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj, cu sprijinul Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română, s-a reușit blocarea tranzacției, iar banii s-au întors la proprietarii de drept.

De data aceasta, victimele au solicitat ajutorul la timp, iar polițiștii le-au recuperat toți banii. Nu acordați acces la conturile dumneavoastre bancare nimănui! Verificați cu atenție ce ”oferte” vi se fac și nu transferați bani în contul vreunei persoane!

Nimeni nu vă va oferi bani gratis!

